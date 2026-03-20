Klimawandel: Aus für Deutschlands letztes Gletscherskigebiet

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa-AFX) - An der Zugspitze geht just einen Tag vor dem Welttag des Gletschers (21. März) eine Ära zu Ende: Dort wird der letzte auf einem Gletscher gebaute Lift in Deutschland abgebaut. Nach zwei Wintern Stillstand soll am Freitagnachmittag der Rückbau des Plattlifts auf dem Nördlichen Schneeferner beginnen.

Nach Ende des Skibetriebs soll eine kleine Sprengladung die Seile des Lifts durchtrennen, damit sollen die Stützen umfallen. Denn sie stehen nur auf Eis, ohne Fundament im Boden. Nur die Seile halten sie aufrecht.

Weil sich das vermeintlich ewige Eis an Deutschlands höchstem Berg so massiv zurückzieht, war die Piste, vor allem aber der Ausstieg des 1967 eröffneten Schlepplifts extrem steil geworden. Was früher eine leichte - blau ausgezeichnete - Piste war, wurde zuletzt schwieriges Gelände, eine schwarze Piste. Mit dem Absenken des Bodens hängen zudem die Seile zu hoch.

Bis zu acht Meter Dicke verloren

Immer wieder hatte die Bayerische Zugspitzbahn gehofft, den Lift doch noch laufen lassen zu können, wenn viel Schnee das fehlende Eis etwas ausgleicht. Doch zuletzt war der Lift in der Saison 2023/2024 in Betrieb. Deshalb fiel schließlich die Entscheidung zum Abbau.

Im Bereich der Lifttrasse habe der Gletscher sieben bis acht Meter in der Vertikalen eingebüßt, erläuterte dazu der Geograf Wilfried Hagg von der Hochschule München, der gerade mit dem Glaziologen Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) neue Daten zu den vier letzten bayerischen Gletschern veröffentlicht hat. Der Schlepplift sei durch diese starke Absenkung der Eisoberfläche nicht mehr haltbar. Hagg: "Damit verliert Deutschland sein einziges Gletscher-Skigebiet."

Der Plattlift ist der dritte und letzte Lift im Gletscherbereich der Zugspitze, der verschwindet. Es gab früher noch einen Gletschersee-Schlepplift sowie einen Doppel-Sessellift beim ehemals fünften bayerischen Gletscher, dem Südlichen Schneeferner, der bereits 2022 seinen Status als Gletscher verloren hat. "Hier oben kann man den Gletscher beim Schmelzen zusehen. Das ist ein ernstes Thema", sagt Zugspitzbahn-Sprecherin Laura Schaper.

Rekordschmelze

Deutschlands letzte Gletscher schmelzen den Forschern zufolge insgesamt in Rekordgeschwindigkeit. Sie büßten innerhalb von nur zwei Jahren von 2023 bis 2025 mehr als ein Viertel ihrer Fläche ein. Eine Million Kubikmeter Eis gingen insgesamt verloren.

Vom Blaueisgletscher und Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Bergen gibt es nur noch klägliche Reste - sie könnten schon bald ihren Status als Gletscher verlieren. Bis Ende des Jahrzehnts könnte der Nördliche Schneeferner betroffen sein. Am längsten wird sich absehbar der Höllentalferner im Zugspitzgebiet halten, er liegt eher schattig. Doch auch ihm gaben Wissenschaftler zuletzt nur noch maximal zehn Jahre. Deutschland wird damit voraussichtlich im Laufe der 2030er Jahren keinen einzigen Gletscher mehr haben./sd/DP/zb