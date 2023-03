Klimawandel könnte Deutschland bis zu 900 Mrd Euro kosten - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Der Klimawandel könnte allein in Deutschland Schäden von bis zu 900 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 verursachen. Das berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragte Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt wird und der Zeitung vorab vorlag.

Die Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und der Prognos AG beziffert die Kosten in verschiedenen Szenarien. Je nach Ausmaß der Erderwärmung rechnen die Experten zwischen 2022 und 2050 mit volkswirtschaftlichen Schäden in Höhe von 280 bis 900 Milliarden Euro, so das Handelsblatt.

"Die Klimaveränderungen haben schon heute schwere ökonomische Folgen, die massiv anwachsen können", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne) dem Handelsblatt. "Jeder in den Klimaschutz investierte Euro verringert die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Extremwetterereignisse künftig entstehen können."

Um die finanziellen Auswirkungen der Klimakrise zu reduzieren, arbeitet die Bundesregierung an einem Klimaanpassungsgesetz. "Die Folgen der Klimakrise beeinträchtigen den Wohlstand in Deutschland erheblich", sagte Umweltstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) der Zeitung. Investitionen in ambitionierten Klimaschutz und vorsorgende Klimaanpassung seien entscheidend, um die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme zu erhöhen.

Generell werden als Schäden vor allem die direkten klimawandelbedingten Schäden wie durch Überflutungen zerstörte Häuser, Brücken oder Straßen wahrgenommen, so das Handelsblatt. Die volkswirtschaftlichen Folgekosten, die die Studie in den Fokus nimmt, gehen aber über den reinen Wiederaufbau hinaus.

