Klimawandel könnte Deutschland offenbar bis zu 900 Milliarden Euro kosten

Düsseldorf (Reuters) - Der Klimawandel könnte einem Zeitungsbericht zufolge allein in Deutschland Schäden von bis zu 900 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 verursachen.

Dies sei das Ergebnis einer vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragten Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt werde, berichtete das "Handelsblatt" (Montagausgabe) laut Vorabbericht. Demnach bezifferte Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und der Prognos AG die Kosten in verschiedenen Szenarien. Je nach Ausmaß der Erderwärmung rechnen die Experten zwischen 2022 und 2050 mit volkswirtschaftlichen Schäden in Höhe von 280 bis 900 Milliarden Euro.

Fokus der Studie sind laut Bericht die volkswirtschaftlichen Folgekosten, die über den reinen Wiederaufbau nach direkten klimawandelbedingten Schäden wie Fluten hinausgehen. In ihren Szenarien berücksichtigten die Autoren beispielsweise auch zusätzliche Belastungen durch eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten oder unterbrochene Lieferketten.

"Die Klimaveränderungen haben schon heute schwere ökonomische Folgen, die massiv anwachsen können", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne) dem "Handelsblatt". "Jeder in den Klimaschutz investierte Euro verringert die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Extremwetterereignisse künftig entstehen können."