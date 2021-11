Klingbeil: Union tut so, als hätte sie mit Politik nichts mehr zu tun

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Union für ihr Verhalten in der aktuellen Corona-Situation kritisiert. "Da wird so getan, als ob man mit der Politik nichts mehr zu tun hat, man verabschiedet sich in die Oppositionsrolle", sagte Klingbeil, der für den SPD-Vorsitz nominiert ist, am Montagabend im "heute journal" des ZDF. "Und ich war immer sehr froh darüber, dass wir es geschafft haben, die Parteipolitik aus dieser schwierigen Pandemiebewältigung herauszuhalten, und es ist schade, dass die Union es gerade nicht schafft." Einige unionsgeführte Bundesländer hätten sich aus einem überparteilichen Konsens verabschiedet.

Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun hatte dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in einem Interview vorgeworfen, ein Bund-Länder-Treffen zur Abstimmung der Corona-Politik zu blockieren, um die laufenden Koalitionsverhandlungen der SPD mit Grünen und FDP nicht zu stören. Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte der möglichen Ampelkoalition ein Wegducken vor der angespannten Corona-Situation vorgeworfen./rew/DP/he