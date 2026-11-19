Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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19.11.2026 05:32:45
Klingbeil: Gemeinsame Basis : Berlin macht Weg für Commerzbank-Übernahme durch Unicredit frei
Der Kampf um Deutschlands zweitgrößte Privatbank ist entschieden: Die Bundesregierung wird sich laut Finanzminister Klingbeil mit der italienischen Unicredit einig. Deren Chef Orcel macht acht Zusagen, darunter zum Standort Frankfurt und Mittelstand. Betriebsbedingte Kündigungen werden allerdings nicht ausgeschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Commerzbank
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15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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15:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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09:02
|UniCredit agrees deal with Berlin on Commerzbank takeover (Financial Times)
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18.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
16.11.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
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