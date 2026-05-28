Klingbeil betont Vertrauensverhältnis zu Merz

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil hat die gemeinsame Regierungsagenda mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont. "Ich habe mit dem Kanzler ein Vertrauensverhältnis", sagte der Finanzminister am Rande eines Treffens mit europäischen Amtskollegen in Berlin. Er fügte hinzu: "Wir wissen um die Aufgabe, die vor uns steht, innenpolitisch, europapolitisch, auch international. Und daran arbeiten wir, glaube ich, beide sehr gerne und werden das auch weiterhin tun."

Klingbeil äußerte sich auf eine Frage zu Medienberichten über Gedankenspiele in der Union zu einem möglichen Kanzlerwechsel angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition. "Ich habe nicht die Zeit, mich an solchen Spekulationen zu beteiligen", sagte der SPD-Chef. Aus dem Umfeld von Merz waren die Gedankenspiele zurückgewiesen worden.

Mit Blick auf anstehende Entscheidungen sagte Klingbeil, in der Koalition sei ein großes, gerechtes Reformpaket verabredet. "Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann, wenn alle mithelfen, dass dort Kompromisse gebildet werden." Klingbeil unterstrich: "Ich bin auch bereit zu Kompromissen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum und die Sicherheit von Arbeitsplätzen in Deutschland."/sam/hoe/DP/jha