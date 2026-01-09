09.01.2026 09:44:39

Klingbeil: Dänemark hat im Grönland-Streit volle Solidarität

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat andauernde US-Drohungen mit einer Einverleibung Grönlands scharf kritisiert und den Schulterschluss Europas gefordert. "Es gilt das Völkerrecht. Es kann nicht sein, dass das Recht des Stärkeren gilt. Und deswegen hat Dänemark da unsere volle Solidarität und das werden wir auch an jeder Stelle gegenüber den USA deutlich machen", sagte Klingbeil am zweiten Tag einer Klausur der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Klausur der Bundestagsabgeordneten habe sich auch mit der internationalen Lage befasst. Es gebe "dramatische Umbrüche". Klingbeil verwies darauf, dass sich wie das transatlantische Verhältnis, das immer ein fester Bestandteil der Außen- und Sicherheitspolitik war, "auflöst und sich in der Auflösung befindet".

Daraus könne es nur eine Konsequenz geben. "Wir ziehen jetzt in Europa die richtigen Schlüsse daraus. Wir sorgen für unsere europäische Souveränität", sagte Klingbeil. Er selbst werde am Montag in Washington bei einem kurzfristig einberufenen G7-Finanzministertreffen sein. Da werde das Thema am Rande auch eine Rolle spielen. Grönland gehört zum Königreich Dänemark./cn/DP/mis

