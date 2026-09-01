01.09.2026 21:39:38

Klingbeil deutet härtere Gangart gegenüber China an

SPARTANBURG (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil hat in der Debatte über unfaire Handelspraktiken eine härtere Gangart gegenüber China angedeutet. "Das heißt nicht, dass wir die Konfrontation suchen, aber an den Stellen, wo wir sehen, China spielt nicht mehr nach den Regeln, müssen wir uns eben anders aufstellen", sagte der SPD-Chef bei einem Besuch im BMW-Werk in Spartanburg in den USA.

Dabei könne es um weitere Zölle etwa auf Hybridfahrzeuge gehen. Denkbar sei auch eine Joint-Venture-Pflicht, bei der chinesische Firmen zu Partnerschaften mit europäischer Mehrheitskontrolle verpflichtet werden, um technologisches Wissen zu schützen.

In Deutschland wächst schon länger die Sorge vor stärkerer chinesischer Konkurrenz. Als besonders betroffen gelten wichtige Branchen wie der Auto- und Maschinenbau. Die Europäer werfen China unfaire Handelspraktiken vor - unter anderem wegen massiver staatlicher Subventionen, Überkapazitäten und Dumpingpreisen. Westliche Unternehmen haben oft nur unter schwierigen Bedingungen Zugang zum Markt./tam/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
07:17 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:04 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zur Wochenmitte schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien geht es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen