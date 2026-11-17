Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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17.11.2026 13:51:38
Klingbeil: Deutsche Bank muss Kontrollmängel abstellen
BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil fordert von der Deutschen Bank Konsequenzen angesichts der Berichte über jahrelange Versäumnisse bei internen Kontrollen. "Die Deutsche Bank ist jetzt in der Verantwortung, mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt hat und in Zukunft wirksam verhindert", sagte der Vize-Kanzler.
Es sei zudem Aufgabe der unabhängigen Aufsichtsbehörden, hier weiter sehr genau hinzuschauen und nötige Konsequenzen zu ziehen, erklärte Klingbeil (SPD). "Ich bin sicher, die Aufsichtsbehörden und - dort, wo es strafrechtlich relevant wird - auch die Ermittlungsbehörden werden die Erkenntnisse durch das Datenleak genau auswerten." Die Berichte zeigten, dass der Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte weiter konsequent geführt werden müsse, sagte er.
Deutsche Bank: "Keine neuen Erkenntnisse"
Internationale Medien sehen nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten die Vorwürfe bekräftigt, dass Deutschlands größtes Geldhaus über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt habe.
Die Deutsche Bank sieht dagegen in der aktuellen Berichterstattung "keine neuen Erkenntnisse", wie ihr Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts erklärte. Die Bank verweist darauf, dass die geschilderten Sachverhalte viele Jahre zurückliegen und sie seither Milliarden Euro investiert habe, um interne Kontrollen zu verbessern und Schwächen aus der Vergangenheit zu beheben./ben/als/DP/stk
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