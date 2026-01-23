23.01.2026 07:48:39

Klingbeil: Druck der Europäer hat Trump zum Rückzug gebracht

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil führt die vorläufige Entschärfung des Grönland-Konflikts mit der US-Regierung auch darauf zurück, dass die Europäer nicht unter dem Druck von Präsident Donald Trump eingeknickt seien. "Der Druck, der in den USA entstanden ist und der Druck, der von Europa kam, das alles hat dazu geführt, dass Präsident Trump jetzt auch ein bisschen den Rückzug begonnen hat", sagte der SPD-Vorsitzende im "Berlin Playbook Podcast" des Nachrichtenmagazins "Politico". Andere Stimmen hingegen sprechen von einem Patt oder sehen Trump gar als Sieger des Konflikts, da er mit seinem radikalen Kurs schon jetzt Zugeständnisse an die USA erzwungen habe, die vorher undenkbar gewesen wären.

Zugleich warnte Klingbeil davor, zu früh aufzuatmen. "Wer jetzt meint in Europa, dass man sich zufrieden zurücklehnt und sagt, es ist ja alles noch einmal gut gegangen, der hat nicht verstanden, worum es gerade geht", sagte der Finanzminister. Die Europäer müssten das - vor Trumps Amtsantritt traditionell enge - Verhältnis zu den USA schützen und dabei zweigleisig fahren, mahnte er. "Das eine ist, wir müssen die Hand jederzeit ausgestreckt halten. Und wir dürfen von unserer Seite das transatlantische Verhältnis nie kaputt machen, nicht gefährden."

Sechsergruppe um Deutschland soll EU anführen

Darüber hinaus forderte Klingbeil mehr Geschlossenheit und Tempo bei Reformen auf EU-Ebene. Um sich enger mit seinen Kollegen aus führenden Ländern abzustimmen, habe er die Finanzminister aus Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Italien und Polen zu einer Videokonferenz in der kommenden Woche eingeladen. "Wir sechs müssen jetzt vorangehen", sagte er. Ziel sei es, bei Wettbewerbsfähigkeit, Rohstoffen, Verteidigungsfinanzierung und der Bevorzugung europäischer Anbieter in öffentlichen Vergabeverfahren schneller voranzukommen./mk/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:44 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:41 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen