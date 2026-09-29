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29.09.2026 17:42:38
Klingbeil hofft auf schnelle Einigung im Pflegestreit
MAINZ (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil hofft auf eine schnelle Einigung der Koalition im Streit um eine Pflegereform. "Wir wissen, dass wir Reformen in der Pflege brauchen. Daran arbeitet die Koalition auch, daran arbeite ich auch mit Hochdruck", sagte der SPD-Chef bei einem Termin in Mainz. Klar sei aber auch, dass die Koalition kein reines Sparpaket beschließen dürfe.
Er habe schon vor Monaten deutlich gemacht, dass es einen Ausgleich zwischen Privatversicherten und der gesetzlichen Pflegeversicherung geben müsse, betonte Klingbeil. "Da ist die SPD klar, das wollen wir jetzt in den Verhandlungen auch erreichen."/tam/DP/jha
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