02.02.2026 13:09:38

Klingbeil: Kopfschütteln über Zahnarzt-Debatte

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat sein Unverständnis über die Vorschläge zu Einschnitten für gesetzlich Krankenversicherte beim Zahnarzt geäußert. "Ich glaube nicht, dass wir in unserem Land wollen, dass man vom Zustand der Zähne ablesen kann, wie der Geldbeutel ausgestattet ist", sagte Klingbeil bei einem Besuch in Warschau. Auf solche Vorstöße könne er nur mit Kopfschütteln reagieren.

Zugleich kritisierte der SPD-Chef, es gebe seit Wochen eine Debatte im Land, in der fleißigen Menschen gesagt werde, sie müssten mehr arbeiten oder sich hier oder da hinten anstellen. Dabei könnten die nötigen Reformen nur funktionieren, wenn man alle mitnehme und nicht einzelne Gruppen immer die Last trügen.

Der CDU-Wirtschaftsrat, ein parteinaher Unternehmer-Verein, hatte am Wochenende eine Debatte über eine Privatisierung von Zahnarztkosten angestoßen. Zahnarztbehandlungen sollten aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen werden. Ein Regierungssprecher hat bereits betont, dass Schwarz-Rot derzeit keine derartigen Reformpläne habe./tam/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

