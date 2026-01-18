|
18.01.2026 14:14:38
Klingbeil: Lege 2026 Reformvorschlag für Einkommensteuer vor
DAADEN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil will noch in diesem Jahr Vorschläge zur Reform der Einkommenssteuer vorlegen. Wohnen, Lebensmittel, Energie und Tanken, alles werde teurer, sagte der SPD-Chef im rheinland-pfälzischen Daaden. "Deswegen habe ich vor, im Jahr 2026 als Finanzminister eine Einkommensteuerreform vorzulegen, bei der wir kleine und mittlere Einkommen entlasten."
Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, für diese Betroffenengruppe die Einkommensteuer "zur Mitte der Legislatur" zu senken. Das wäre dann in der ersten Hälfte 2027. Der CDU-Vorstand hatte sich erst vor kurzem zu diesem Ziel bekannt.
Es sei wichtig, dass fleißige Menschen mehr Geld in der Tasche hätten. "Das ist bei der Haushaltssituation, die wir haben schwierig", sagte der Finanzminister. "Aber trotzdem muss es das Ziel sein, dass wir denen, die für 3.000 Euro arbeiten gehen, sagen: Ihr kriegt jetzt mehr Geld." Konkrete Inhalte der Reform nannte Klingbeil nicht./wem/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.