03.07.2026 18:42:39

Klingbeil plant 2027 mit 8 Mrd Euro zusätzlichen Schulden - Zeitung

DOW JONES--Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird in den kommenden Jahren einem Zeitungsbericht zufolge deutlich mehr neue Schulden machen als bisher geplant. Im Unterschied zu seinen Eckwerten von Ende April rechne Klingbeil für das kommende Jahr nun mit knapp 8 Milliarden Euro zusätzlichen Krediten im Kernhaushalt, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf eine Kabinettsvorlage zum Haushalt 2027, die der Zeitung vorliege. Beim Bundesfinanzministerium war am Freitagabend kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Laut der Zeitung plant Klingbeil im kommenden Jahr im Kernetat mit einer Neuverschuldung von 118,7 Milliarden Euro. Im Eckwertebeschluss Ende April hatte er mit 110,8 Milliarden Euro gerechnet. Hinzu kommen Kredite für die Sondervermögen Bundeswehr und Infrastrukturinvestitionen. Das Gesamtdefizit des Bundes im Jahr 2027 werde damit 203,7 Milliarden Euro betragen. Zudem plane Klingbeil im Etat mit Ausgaben in Höhe von 555,4 Milliarden Euro, das seien 12,1 Milliarden Euro mehr als er im April veranschlagt hatte.

Die Bundesregierung habe auch nicht alle Einsparungen erreicht, die sie sich im April noch vorgenommen hatte. Klingbeil müsse deshalb nun 2027 schon auf eine Rücklage zurückgreifen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)

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