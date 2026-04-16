16.04.2026 19:36:38

Klingbeil: Regierung prüft Ausweitung von Entlastungsprämie auf 2027

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bundesregierung prüft nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil eine Ausweitung der geplanten Steuerfreiheit von Prämien für Beschäftigte auf das Jahr 2027. Das sagte der SPD-Chef am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens gebe es den Vorschlag, die Prämie auf das nächste Jahr auszuweiten. Dies werde derzeit besprochen. "Da wird es auch eine Einigung geben."

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten zur Entlastung angesichts hoher Energiepreise angekündigt, dass es steuer- und abgabenfrei sein solle, wenn Firmen ihren Beschäftigten eine Prämie bis zu 1.000 Euro zahlen. Im Beschluss von CDU, CSU und SPD heißt es, dass Arbeitgebern dies "im Jahr 2026" ermöglicht werden solle. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte gesagt, das Angebot solle "für das Jahr 2026 und auch für das Jahr 2027 gelten". Damit sei es auch zugänglich für Vereinbarungen, die Betriebsparteien oder Tarifvertragsparteien schließen./hoe/DP/he

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