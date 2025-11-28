Klingbeil: Rentenkommission darf keine 'Laberrunde' sein

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Rentenkommission muss nach den Worten von SPD-Chef Lars Klingbeil in kurzer Zeit die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sicherstellen. Die Rentenkommission werde keine "Laberrunde sein", sondern sie müsse die Entscheidung für eine grundsätzliche Reform der Rente treffen, sagte der Bundesfinanzminister nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin. Die finale Entscheidung zur Rentenreform liege zwar beim Bundestag, aber die Kommission müsse spätestens nach Ende des zweiten Quartals 2026 Vorschläge unterbreiten, sagte Klingbeil.

Union und die SPD hätten dafür klar verabredet, dass es Strukturreformen brauche, betonte der SPD-Chef. "Da gibt es kein Gegeneinander in dieser Koalition, sondern da waren wir uns schon in den Koalitionsverhandlungen einig und das haben wir gestern noch mal festgehalten."/ctt/had/hoe/mfi/bw/vsr/DP/stk