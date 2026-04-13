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13.04.2026 06:20:38
Klingbeil: Ungarn hat sich für Demokratie und Europa entschieden
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil wertet den Wahlausgang in Ungarn als Sieg für Europa und Niederlage für Kremlchef Wladimir Putin. "Die ungarische Bevölkerung hat sich mit großer Mehrheit für die Demokratie und für Europa entschieden. Das ist eine schwere Niederlage für Putin und für alle, die europäische Demokratien zerstören wollen", teilte Klingbeil mit. Er gratulierte Peter Magyar zu seinem "bedeutenden Wahlerfolg in Ungarn." Man freue sich "auf ein neues Kapitel der europäischen Zusammenarbeit mit Ungarn", sagte der SPD-Chef weiter. Die Tisza-Partei des ungarischen Oppositionsführers Magyar hat nach Berechnungen der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gestand seine Niederlage ein./gma/DP/zb
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