09.06.2026 15:44:39

Klingbeil: Weg zu Wachstum entscheidende Frage

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil setzt beim Treffen der Koalitionsspitzen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern auf ein gemeinsames Verständnis für einen Weg aus der Wirtschaftskrise. Es gehe um den Blick der Sozialpartner auf die alles entscheidende Frage: "Wie können wir dieses Land wieder auf einen Wachstumspfad führen", sagte der Finanzminister und SPD-Chef in Berlin. Er würde gerne eine gemeinsame Verantwortung entstehen sehen, dass man sich auch bei unterschiedlichen Rollen bewusst sei, das Land stark halten zu wollen.

Klingbeil nannte das Miteinander und die Suche nach Gemeinsamkeiten auch von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden eine Chance angesichts der Wirtschaftsschwäche und neuer Wachstumsbedrohungen durch den Iran-Krieg. "Ich bin dafür, dass wir alle versuchen, diese Chance morgen zu nutzen." Für ihn sei es ein ernst gemeintes Angebot, in der demokratischen Mitte des Landes auszuloten, wie man es gemeinsam auf Wachstumskurs bringen kann.

Treffen nicht überfrachten

Klingbeil sprach sich dagegen aus, das Treffen im Kanzleramt am Mittwochabend zu überfrachten. Er erlebe natürlich, dass alle gerade etwas in die Debatte werfen, das dabei auch noch geklärt werden solle. Er selbst habe gar nichts auf den Tisch gelegt. Reformen etwa bei den Gesundheitsausgaben und der Pflege seien auch eher Aufgabe der Politik. Bei dem Treffen gehe es um die Frage, wie ein vernünftiger Weg zu Wachstum aussehe. "Und da bin ich gespannt, welche konkreten Ideen die Sozialpartner haben."/sam/DP/men

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