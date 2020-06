Klinikbetten für Corona-Patienten in Moskau bleiben erhalten

MOSKAU (dpa-AFX) - In der russischen Hauptstadt Moskau sollen die für Corona-Patienten geschaffenen Betten in Krankenhäusern vorerst erhalten bleiben. Das sagte Kremlchef Wladimir Putin am Samstag. Sie sollten als Reserve dienen, falls die Zahl der Infektionen im Herbst oder zum Jahresende wieder steigen würde. "Ohne Übertreibung - Moskau hat sehr schwierige Monate durchgemacht." Zuletzt gingen die Infektionszahlen zurück. Nach früheren Angaben gab es in Europas größter Metropole mehr als 23 000 Klinikbetten für Patienten mit Sars-CoV-2.

Der Präsident schlug bei der Online-Konferenz mit Medizinern zudem vor, auch im Juli und August eine Corona-Prämie an das medizinische Personal auszuzahlen. Risiken und Belastungen blieben bestehen, da der Kampf gegen das Coronavirus weitergehe, sagte Putin. Zuletzt hatte es Empörung gegeben, weil diese Gefahren-Zulage nur schleppend ausgezahlt worden war. Daraufhin hatte sich der Kremlchef eingeschaltet.

Er kondolierte außerdem den Hinterbliebenen von an der Krankheit gestorbenen Ärzten und Pflegepersonal. Fast 500 haben nach offiziellen Angaben bislang ihr Leben durch die Pandemie verloren. Immer wieder hatte medizinisches Personal miserable Schutzausrüstung in Krankenhäusern beklagt.

In Russland haben sich landesweit bereits fast 577 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 8002 Patienten starben./cht/DP/fba