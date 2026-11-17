KIEW (dpa-AFX) - Russische Raketen sind erneut in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram.

Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Stadtbezirken Fernheizung und Wasser aus. Schäden aufgrund vorhergehender Drohnen- und Raketenangriffe auf Straßen- und U-Bahnbrücken in Kiew führten bereits zu erheblichen Verkehrsproblemen in der durch den Fluss Dnipro geteilten Dreimillionenstadt.

Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Ukrainische Angriffe auf Krim-Brücke und Moskau

Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt.

Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/zb