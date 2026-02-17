KLK Electrical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KLK Electrical gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,58 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KLK Electrical 1,19 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,82 Prozent auf 305,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 380,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at