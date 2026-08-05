Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
|Schwieriges Marktumfeld
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05.08.2026 16:11:38
Klöckner & Co-Aktie kaum bewegt: Umsatzplus im Q2, Rückzug von der Börse rückt näher
Das Konzernergebnis belief sich im zweiten Quartal auf minus 268 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr ein kleines Plus von 2 Millionen erzielt worden war. Der Verlust geht im Wesentlichen auf Wertberichtigung auf die Becker Gruppe zurück, die verkauft wird.
Klöckner & Co steht derweil im Zuge der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse. Das US-Unternehmen legte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vor. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting wird voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hieß es nun.
Für die KlöCo-Aktie zeichnet sich im XETRA-Handel nur wenig Bewegung ab: Minus 0,16 Prozent auf 12,30 Euro stehen an der Kurstafel.
/mis/jha/
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
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