Worthington Steel Aktie

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WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012

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Schwieriges Marktumfeld 05.08.2026 16:11:38

Klöckner & Co-Aktie kaum bewegt: Umsatzplus im Q2, Rückzug von der Börse rückt näher

Klöckner & Co-Aktie kaum bewegt: Umsatzplus im Q2, Rückzug von der Börse rückt näher

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat den Umsatz im zweiten Quartal in einem eher schwierigen Geschäftsumfeld etwas gesteigert.

Die Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro, teilte das noch im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank hingegen um drei Prozent auf 63 Millionen Euro. Im Gesamtjahr sollen hier 170 bis 250 Millionen Euro herauskommen.

Das Konzernergebnis belief sich im zweiten Quartal auf minus 268 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr ein kleines Plus von 2 Millionen erzielt worden war. Der Verlust geht im Wesentlichen auf Wertberichtigung auf die Becker Gruppe zurück, die verkauft wird.

Klöckner & Co steht derweil im Zuge der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse. Das US-Unternehmen legte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vor. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting wird voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hieß es nun.

Für die KlöCo-Aktie zeichnet sich im XETRA-Handel nur wenig Bewegung ab: Minus 0,16 Prozent auf 12,30 Euro stehen an der Kurstafel.

/mis/jha/

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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Bildquelle: Klöckner & Co,Klöckner & Co SE

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