Nettoverlust sinkt 05.11.2025 15:17:38

Klöckner-Aktie fällt dennoch: Starke operative Performance im Tagesgeschäft

Der Stahlhändler Klöckner & Co. hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft im dritten Quartal dank höherer Absatzmengen verdoppelt.

Während der Umsatz wegen gesunkener Stahlpreise um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro sank, blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) ein operativer Gewinn von 43 Millionen Euro übrig, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das Ergebnis traf in etwa die Erwartungen von Analysten, lag jedoch fast am unteren Ende der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne.

Unter dem Strich konnte Klöckner seinen Verlust von 29 Millionen auf 13 Millionen Euro mehr als halbieren. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Guido Kerkhoff weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn von 170 bis 240 Millionen Euro an.

Im XETRA-Handel fällt die KlöCo-Aktie am Mittwoch zeitweise um 2,05 Prozent auf 5,26 Euro.

/stw/stk

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

