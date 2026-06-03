Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
|Angebotsunterlagen
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03.06.2026 16:21:00
Klöckner-Aktie tiefer: Worthington strebt Klöckner-Delisting an
Weitere Details zum Delisting-Angebot und zum erwarteten Zeitplan will Worthington Steel mit Veröffentlichung der Angebotsunterlagen mitteilen.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient.
/err/stk
COLUMBUS (dpa-AFX)
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