Klöckner: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Klöckner hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,70 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,64 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at