Kloeckner mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kloeckner hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kloeckner im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,610 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kloeckner -1,910 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kloeckner mit einem Umsatz von insgesamt 7,20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.

