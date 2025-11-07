Klöckner präsentierte Quartalsergebnisse

Klöckner präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,290 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,23 Prozent auf 1,61 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Klöckner 1,65 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at