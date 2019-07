Klöckner rechnet 2022 mit Glyphosat-Aus in der EU

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rechnet mit einem Ende der Nutzung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU und damit auch in Deutschland ab spätestens 2022. "Es ist nicht davon auszugehen, dass es nach 2022 noch eine Mehrheit für eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung gibt", sagte Klöckner im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag" mit Blick auf die anderen EU-Staaten.

In Deutschland arbeite man an einer Minderungsstrategie und an Alternativen, die den Einsatz des umstrittenen Herbizids letztlich überflüssig mache, sagte sie.

Der Wirkstoff, den die Bayer-Tochter Monsanto unter dem Markennamen Roundup verkauft, ist der weltweit meistverkaufte Unkrautvernichter und tötet Pflanzen ab, die nicht gentechnisch angepasst wurden. Er wird besonders stark in Südamerika eingesetzt. In den USA sieht sich Bayer einer Klagewelle wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von Glyphosat ausgesetzt.

In Europa hat kürzlich Österreich im Alleingang ein Totalverbot beschlossen. Bayer geht dagegen vor.

