Kloeckner stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kloeckner hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kloeckner -0,320 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,88 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kloeckner 1,81 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at