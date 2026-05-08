Kloeckner verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kloeckner hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kloeckner -0,290 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Milliarden USD – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kloeckner 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at