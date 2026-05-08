Klöckner: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Klöckner hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,280 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,60 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at