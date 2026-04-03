Klotho Neurosciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Klotho Neurosciences hat am 01.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Klotho Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Klotho Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at