Klotho Neurosciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Klotho Neurosciences hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at