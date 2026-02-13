KLRF mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KLRF hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,93 Prozent auf 1,08 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,09 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at