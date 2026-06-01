KLRF öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KLRF hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 998,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,95 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,11 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at