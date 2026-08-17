KLRF stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KLRF hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 922,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 996,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at