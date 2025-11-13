KLRF: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KLRF hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,83 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KLRF noch ein Gewinn pro Aktie von -0,680 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KLRF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden INR im Vergleich zu 1,09 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at