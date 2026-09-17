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17.09.2026 13:06:38
Klüssendorf räumt Fehler bei Zweitwohnsitzsteuer ein
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat einen Fehler bei der Steuererklärung zu seinem Berliner Zweitwohnsitz eingeräumt. Auf Instagram schrieb er, er zahle zwar seit Jahren Zweitwohnsitzsteuer in der Hauptstadt. Er habe aber übersehen, dass diese Zahlung auf einer Schätzung beruht habe und er eigentlich noch eine Erklärung zu seiner Wohnung hätte abgeben müssen. "Dies habe ich nicht getan, das ist eindeutig mein Versäumnis", erklärte Klüssendorf. Er habe Post von den Behörden bekommen und die fehlenden Unterlagen nun beim Finanzamt nachgereicht.
Nach Prüfung seines Steuerberaters müsse er aber wohl nicht nachzahlen, betonte der Bundestagsabgeordnete. Vielmehr habe er auf Grundlage der Schätzung des Finanzamts sogar jahrelang zu hohe Steuern gezahlt. Nach einer Prüfung der Behörde werde er deshalb voraussichtlich "sogar eine Steuerrückerstattung erhalten"./tam/DP/stk
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