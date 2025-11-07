KLX Energy Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KLX Energy Services ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KLX Energy Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,74 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,75 Prozent zurück. Hier wurden 166,7 Millionen USD gegenüber 188,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at