KLX Energy Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KLX Energy Services hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 167,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 159,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at