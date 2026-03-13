KLX Energy Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KLX Energy Services hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KLX Energy Services -0,900 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,8 Millionen USD – eine Minderung von 5,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 165,5 Millionen USD eingefahren.

KLX Energy Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,120 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,270 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat KLX Energy Services im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 10,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 636,60 Millionen USD. Im Vorjahr waren 709,30 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at