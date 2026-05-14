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14.05.2026 06:31:29
KLX Energy Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KLX Energy Services präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
KLX Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,620 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,04 Prozent auf 144,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KLX Energy Services 154,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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