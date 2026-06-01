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01.06.2026 06:31:29
KMC Speciality Hospitals (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KMC Speciality Hospitals (India) stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KMC Speciality Hospitals (India) 0,270 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 822,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 609,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,87 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,31 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,06 Milliarden INR, während im Vorjahr 2,32 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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