KMC Speciality Hospitals (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KMC Speciality Hospitals (India) stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 INR, nach 0,460 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 820,6 Millionen INR gegenüber 613,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at