KMG Milk Food: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KMG Milk Food hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig standen 2,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 80,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KMG Milk Food 12,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at