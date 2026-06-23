KMK Munai JSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KMK Munai JSC hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1718,00 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 679,00 KZT je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,34 Milliarden KZT in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KMK Munai JSC einen Umsatz von 13,37 Milliarden KZT eingefahren.

Redaktion finanzen.at