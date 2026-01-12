|
12.01.2026 06:00:00
KMU.DIGITAL legt Förderung für Betriebe auf - maximal 3.000 Euro
Das Förderprogramm KMU.DIGITAL von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer für die Unterstützung bei Digitalisierungsprojekten legt mit heutigem Montag neue Mittel auf. Gefördert werden Beratungen in den Bereichen Geschäftsmodelle und Prozesse, E-Commerce und Online-Marketing, IT- und Cybersecurity sowie Digitale Verwaltung. Kleine und mittlere Firmen erhalten Zuschüssen von bis zu 3.000 Euro.
"Seit dem Relaunch des Programms KMU.DIGITAL im Mai 2024 wurden rund 18,7 Millionen Euro für die digitale und nachhaltige Transformation österreichischer Klein- und Mittelbetriebe zur Verfügung gestellt. Dabei wurden über 18.300 Anträge für Beratungs- bzw. Umsetzungsprojekte von KMU eingereicht, von denen bisher rund 14.400 Projekte abgeschlossen und ein Zuschussvolumen von rund 14 Millionen Euro ausbezahlt wurden", rechnete Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vor.
