Für die heimische Wirtschaft zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Dies trifft allerdings nicht auf den Mittelstand zu, geht aus der KMU-Umfrage der Creditreform unter 1.400 österreichischen Unternehmen im laufenden Herbst hervor. Zwar hat sich das Geschäftsklima-Barometer gegenüber dem Vorjahr von minus 8,2 auf minus 3,0 Zähler verbessert, liegt damit aber nach wie vor im negativen Bereich. Der Index für die Erwartung liegt bei minus 4,6 Punkte.

"Von einem nachhaltigen Aufschwung kann noch keine Rede sein", kommentierte Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer von Creditreform Österreich, die KMU-Umfrage. "Während die Industrie langsam von einer besseren Exportnachfrage profitiert, fehlen dem Mittelstand die Impulse aus dem Inland."

Höhere Preise

Vor allem die Kostenentwicklung stellt für die kleinen und mittleren Unternehmen eine Herausforderung dar. Bisher haben knapp 30 Prozent der Unternehmen aufgrund gestiegener Kosten ihre Angebotspreise erhöht. In den kommenden Monaten wollen 35,6 Prozent die Preise anheben, im Dienstleistungssektor sind es sogar 39,9 Prozent, die von Preissteigerungen ausgehen. Nur 12,2 Prozent der KMUs haben zuletzt ihre Preise reduziert.

Die Bereitschaft der Konsumenten, höhere Preise zu bezahlen, ist jedoch begrenzt: Daher verzeichneten 30,6 Prozent der Unternehmen Umsatzrückgänge und 20,6 Prozent ein Umsatzplus. Die Erträge gingen bei mehr als 40 Prozent der Unternehmen zurück, Zuwächse gab es bei 14,7 Prozent. Rund ein Viertel der Unternehmen reduzierte bereits seinen Personalstand. Neueinstellungen sind jedoch nur für knapp zehn Prozent der Unternehmen derzeit ein Thema.

Niedrige Eigenkapitalquote

Als alarmierend bezeichnete die Creditreform die Investitionsbereitschaft der Unternehmer: Lediglich 29,1 Prozent wollen investieren. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung. Und rund ein Fünftel (21,5 Prozent) der Unternehmen kommt auf eine Eigenkapitalquote von weniger als 10 Prozent. Ausreichend kapitalisiert sei nur mehr ein Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen. Bei den Insolvenzen verzeichnete die Creditreform in den ersten drei Quartalen nur einen Rückgang um 0,8 Prozent.

fel/phs

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