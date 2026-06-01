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01.06.2026 06:31:29
Knafaim: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Knafaim hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Knafaim ein EPS von 1,41 ILS in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,9 Millionen ILS – ein Plus von 34,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Knafaim 27,3 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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