Knafaim stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Knafaim hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,17 ILS gegenüber 0,970 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Knafaim im vergangenen Quartal 30,6 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Knafaim 26,0 Millionen ILS umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,11 ILS eingefahren. Im Vorjahr waren 5,11 ILS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,29 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 105,72 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at